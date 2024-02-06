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Giriş Tarihi: 6.2.2024 09:26 Son Güncelleme: 6.2.2024 09:37

Adıyaman’da binlerce kişi deprem şehitlerini andı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce binanın yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’da saat 04.17’de binlerce kişi anma etkinliğine katıldı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da binlerce kişi deprem şehitlerini andı

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminin yıl dönümünde binlerce kişi tekbirler, sloganlar ve dualar ile hayatını kaybeden yakınlarını andı. Adıyaman Valiliği önünde toplanan binlerce vatandaş, protokol üyeleri ile birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve depremde duran Saat Kulesi'nin önünü kadar yürüdü. Depremin olduğu an 04.17'de zamanın durduğu saat kulesi etrafında toplanan kalabalık, saat kulesine karanfil bıraktı. Binlerce kişi ellerindeki siyah beyaz balonları gökyüzüne gönderdi.

Sela okunarak, depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Vali Varol; "Deprem Şehitlerimizi Unutmadık Unutmayacağız"

Program sonunda açıklamada bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol; "Böyle acıların ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, bir kez daha yaşanan deprem afetinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun. Deprem Şehitlerimizi Unutmadık Unutmayacağız" dedi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü programına Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Siyasi parti temsilcileri, STK Temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

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Adıyaman’da binlerce kişi deprem şehitlerini andı
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