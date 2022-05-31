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Giriş Tarihi: 31.5.2022 09:09 Son Güncelleme: 31.5.2022 09:21

Adıyaman’da büyük keşif: 1700 yıllık işlikler bulundu

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Adıyaman’da büyük keşif: 1700 yıllık işlikler bulundu

Gizemli tarihiyle büyüleyen Adıyaman’ın Perre Antik Kenti‘nde yürütülen arkeolojik kazıda, ilginç bir keşife rastlandı. 4’ü arkeolog olmak üzere toplamda 20 kişilik bir ekibin titizlikle sürdürdüğü çalışmalarda, zeytin ve üzüm üretimine ilişkin 15 adet işlik bulundu. Antik kentte yapılan kazılar, Adıyaman ve çevresinde 1700 yıl önce de üzüm ve zeytin üretimi yapıldığını ortaya koydu.

Adıyaman'ın gizemli tarihi, büyülemeye devam ediyor. Kommagene Krallığı'nın en büyük kentlerinden Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, önemli bulgulara rastlandı.

Adıyaman Müze Müdürlüğünün öncülüğünde 4'ü arkeolog olmak üzere toplamda 20 kişilik bir ekibin titizlikle sürdürdüğü çalışmalarda, zeytin ve üzüm üretimine ilişkin işlikler bulundu.

ANADOLU'NUN EN ESKİSİ

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'nde başlayan kazı çalışmalarında Roma çeşmesi, büyük blok taşlar, su kanalları, askeri diploma ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı. Devam eden çalışmalarda son olarak Anadolu'nun en eski işlikleri keşfedildi.

Yapılan incelemede, 5. yüzyıldan kalan 15 adet zeytinyağı işliği ve üzüm teknelerine rastlandı. Şehirde yürütülen arkeolojik kazılar sonucu elde edilen veriler ışığında, Adıyaman ve çevresinin zeytin, zeytinyağı ve üzüm üretimi konusunda önemli bir konuma sahip olduğunu gözler önüne serdi.

1700 YIL ÖNCE ÜRETİM NASIL OLUYORDU?

Arkeolojik kazılarda bulunan işliğin içinde kaldıraç görevi yapacak halatların doğal malzemeyle yapıldığı görülüyor. Zeytin ve üzümlerin taştan yapılmış değirmenle ezildiği ardından değirmen taşlarının insan gücüyle döndürüldüğü anlaşılıyor. Hamur kıvamına geldikten sonra keçelere doldurulan zeytin ve üzümlerin sıvı olarak küplere aktarıldığı belirtiliyor.

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Adıyaman’da büyük keşif: 1700 yıllık işlikler bulundu
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