Adıyaman’da büyük keşif: 1700 yıllık işlikler bulundu

Yapılan incelemede, 5. yüzyıldan kalan 15 adet zeytinyağı işliği ve üzüm teknelerine rastlandı. Şehirde yürütülen arkeolojik kazılar sonucu elde edilen veriler ışığında, Adıyaman ve çevresinin zeytin, zeytinyağı ve üzüm üretimi konusunda önemli bir konuma sahip olduğunu gözler önüne serdi.