Adıyaman’da büyük keşif: 1700 yıllık işlikler bulundu

Adıyaman'ın gizemli tarihi, büyülemeye devam ediyor. Kommagene Krallığı'nın en büyük kentlerinden Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, önemli bulgulara rastlandı.
Adıyaman Müze Müdürlüğünün öncülüğünde 4'ü arkeolog olmak üzere toplamda 20 kişilik bir ekibin titizlikle sürdürdüğü çalışmalarda, zeytin ve üzüm üretimine ilişkin işlikler bulundu.
Yapılan incelemede, 5. yüzyıldan kalan 15 adet zeytinyağı işliği ve üzüm teknelerine rastlandı. Şehirde yürütülen arkeolojik kazılar sonucu elde edilen veriler ışığında, Adıyaman ve çevresinin zeytin, zeytinyağı ve üzüm üretimi konusunda önemli bir konuma sahip olduğunu gözler önüne serdi.
1700 YIL ÖNCE ÜRETİM NASIL OLUYORDU?
Arkeolojik kazılarda bulunan işliğin içinde kaldıraç görevi yapacak halatların doğal malzemeyle yapıldığı görülüyor. Zeytin ve üzümlerin taştan yapılmış değirmenle ezildiği ardından değirmen taşlarının insan gücüyle döndürüldüğü anlaşılıyor. Hamur kıvamına geldikten sonra keçelere doldurulan zeytin ve üzümlerin sıvı olarak küplere aktarıldığı belirtiliyor.