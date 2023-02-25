Adıyaman’da çalışmalar hızlandı

Adıyaman'da 20 farklı noktada 15 bin konteynerin yer alacağı yaklaşık 70 bin kişi kapasiteli konteyner kentlerin inşası sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AFAD koordinesinde depremzedelerin konteyner kentlerde yaşam sürdürmeleri için başlatılan çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. 18'i il merkezinde 2'si de ilçelerde yer alacak konteyner kentlerde çalışmalar hızlandı. Altınşehir Mahallesi'nde kurulan ve dün depremzedelerin yerleştirilmeye başlandığı konteyner kentin koordinatörü inşaat mühendisi Murat İşçi "Artık hızımızı da artırdığımız için her geçen gün 100-150 konteyneri yerine koyacak şekilde bir hıza ulaştık" dedi.