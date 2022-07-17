Adıyaman’da çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Kahta ilçesi merkez Çobanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada meydana gelen olayda, inşaatın en üst katında çalışan inşaat işçisi Fahri Çelik (57), dengesini kaybetmesi sonucu 9.ncu kattan aşağı düştü. Yapımı devam eden binanın inşaat malzemeleri asansörle 9. kata taşınırken ayağı asansörün el arabasına sıkışan Fahri Çelik (57), asansörün el arabasını aşağı indirmesiyle birlikte sürüklenerek 9. kattan aşağı düştü. İşçilerin olayı görmesi üzerine 112 ve emniyet güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Fahri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İnşaat işçisi Fahri Çelik'in cansız bedeni ambulansla Kahta Devlet Hastanesine götürülerek morga konuldu. Meydana gelen olayın duyulması sonrası hastaneye gelen yakınları Fahri Çelik'in ölüm haberini alması üzerine sinir krizleri geçirirken, aynı inşaata çalışan iş arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

İnşaatın 9. Katından düşerek vefat edan Fahri Çelik'in evli 1 erkek 4 kız olmak üzere toplam 5 çocuğunun olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.