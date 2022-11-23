Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgüt üyesi olduğu iddia edilen, Suriye uyruklu Muhammed S'ye yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Gölbaşı ilçesinde ikamet eden Muhammed S'nin ikametine Özel Harekat destekli operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şahsın adresinde ise aramalar yapıldı.

Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı | Video