Adıyaman’da dehşet! Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle kovaladı

Bu esnada korku ve paniğe kapılan Ayten E., kocası Mesut E'den kaçmaya başladı. 2 Çocuk annesi olan eşi Ayten E'yi boş arazi içerisine kadar kovalayan Mesut E., burada tüfeği ateşlemeye başladı. 5 El ateş eden Mesut E., eşinin kanlar içerisinde yere yığılması sonrası olay yerinden hızla kaçtı. Yaşanan dehşet anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.