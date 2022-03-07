Adıyaman’da dehşet: Eşini sokak ortasında vurdu

Korkunç olay, sabah saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temizlik personeli olarak çalışan Remziye Yücel, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Zeynal Yücel, tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.