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Giriş Tarihi: 7.3.2022 12:25 Son Güncelleme: 7.3.2022 12:27

Adıyaman'da dehşet: Eşini sokak ortasında vurdu

DHA
Adıyaman’da dehşet: Eşini sokak ortasında vurdu

Adıyaman'da tüyler ürperten bir olay yaşandı... Zeynal Yücel (50), boşanma aşamasındaki eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeği ile başından vurdu. Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis ise Yücel'in yakalanması için çalışma başlattı...

Korkunç olay, sabah saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temizlik personeli olarak çalışan Remziye Yücel, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Zeynal Yücel, tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlileri Remziye Yücel'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 4 çocuk annesi Yücel, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Remziye Yücel'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan Zeynal Yücel'i yakalamak için çalışma başlattı.

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Adıyaman'da dehşet: Eşini sokak ortasında vurdu
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