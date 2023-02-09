Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da depremde ölen polis ve çocukları Erdemli’de, eşi Kırıkkale’de defnedildi
Giriş Tarihi: 9.2.2023 15:01 Son Güncelleme: 9.2.2023 15:18

Adıyaman’da depremde ölen polis ve çocukları Erdemli’de, eşi Kırıkkale’de defnedildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde can kaybına neden oldu. Depremin en çok hasar verdiği illerden Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 35 yaşındaki polis memuru Hüseyin Dirken, eşi Cansu ve çocukları Elçin (11) ile Oğuzhan (5) enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

DURHASAN ŞAHİN
Adıyaman’da depremde ölen polis ve çocukları Erdemli’de, eşi Kırıkkale’de defnedildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde can kaybına neden oldu.

Ekiplerin çalışması ile enkazdan cansız bedenleri çıkarılan aileden baba ile 2 çocuğunun naaşı memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi.

Türbe Mezarlığında baba ve çocukları için tören düzenlendi. Öz geçmişi okunan polis memuru ve çocuklarının cenaze namazı kılındı, ardından da meslektaşları tarafından omuzlara alınarak mezarlığa götürüldü. Daha önce Ankara, İstanbul,Tokat'ta da görev yapan 14 yıllık polis memuru baba ile çocukları gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eşinin naaşıda memleketi Kırıkkale'de defnedildi. Törene Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, emniyet mensupları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Adıyaman’da depremde ölen polis ve çocukları Erdemli’de, eşi Kırıkkale’de defnedildi
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