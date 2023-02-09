Adıyaman’da depremde ölen polis ve çocukları Erdemli’de, eşi Kırıkkale’de defnedildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde can kaybına neden oldu.

Ekiplerin çalışması ile enkazdan cansız bedenleri çıkarılan aileden baba ile 2 çocuğunun naaşı memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi.

Türbe Mezarlığında baba ve çocukları için tören düzenlendi. Öz geçmişi okunan polis memuru ve çocuklarının cenaze namazı kılındı, ardından da meslektaşları tarafından omuzlara alınarak mezarlığa götürüldü. Daha önce Ankara, İstanbul,Tokat'ta da görev yapan 14 yıllık polis memuru baba ile çocukları gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eşinin naaşıda memleketi Kırıkkale'de defnedildi. Törene Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, emniyet mensupları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.