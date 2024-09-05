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Giriş Tarihi: 5.9.2024 15:33 Son Güncelleme: 5.9.2024 15:34

Adıyaman'da direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti!

Adıyaman'da, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip elektrik direğine çarpan 45 yaşındaki Kadir Çoban, hayatını kaybetti.

DHA
Adıyaman’da direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti!

Feci olay, öğle saatlerinde, Kahta ilçesi Ortanca Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir hastanede temizlik personeli olarak çalışan Kadir Çoban, otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kadir Çoban'ı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çoban'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti!
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