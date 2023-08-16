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Giriş Tarihi: 16.8.2023 17:59 Son Güncelleme: 16.8.2023 19:04

Adıyaman'da feci kaza: 2 aylık bebek dahil 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Adıyaman’da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında 2 aylık bir bebeğin de olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Adıyaman’da feci kaza: 2 aylık bebek dahil 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Eren Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ramazan Çelik yönetiminde 06 CIR 664 plakalı ile araçla çarpıştı.

2 AYLIK BEBEK VE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Eren Eken, Sefa Eken, 2 aylık bebek Cansu Eken ve Cansu Güler araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, pikap içerisinde bulunan sürücü Ramazan Çelik ve Hüseyin Avni Doruk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ve Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Otomobil içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri AFAD ve itfaiye tarafından çıkartıldı. Cenazeler Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Adıyaman'da feci kaza: 2 aylık bebek dahil 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
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