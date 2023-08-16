Adıyaman’da feci kaza: 2 aylık bebek dahil 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, pikap içerisinde bulunan sürücü Ramazan Çelik ve Hüseyin Avni Doruk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ve Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.