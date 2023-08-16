Adıyaman’da feci kaza: 2 aylık bebek dahil 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Eren Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ramazan Çelik yönetiminde 06 CIR 664 plakalı ile araçla çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, pikap içerisinde bulunan sürücü Ramazan Çelik ve Hüseyin Avni Doruk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ve Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.