Adıyaman’da feci kaza! Biçerdöver ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, Samsat yol ayrımında meydana geldi.
Yusuf E. yönetimindeki 02 ABB 043 plakalı otomobil ile Murat A. yönetimindeki 211612149 plaka biçerdöver Samsat yol ayrımında çarpıştı. Meydana gelen kazada Sürücü Yusuf E., Edip E. ve Abdullah Ş. yaralandı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Kahta İtfaiyesi, jandarma ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.