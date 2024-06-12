Adıyaman’da feci kaza! Biçerdöver ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Kahta İtfaiyesi, jandarma ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.