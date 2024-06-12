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Giriş Tarihi: 12.6.2024 15:46

Adıyaman'da feci kaza! Biçerdöver ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde otomobil ile biçerdöverin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Adıyaman’da feci kaza! Biçerdöver ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, Samsat yol ayrımında meydana geldi.

Yusuf E. yönetimindeki 02 ABB 043 plakalı otomobil ile Murat A. yönetimindeki 211612149 plaka biçerdöver Samsat yol ayrımında çarpıştı. Meydana gelen kazada Sürücü Yusuf E., Edip E. ve Abdullah Ş. yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Kahta İtfaiyesi, jandarma ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Burada tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman'da feci kaza! Biçerdöver ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
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