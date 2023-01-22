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Giriş Tarihi: 22.1.2023 12:47

Adıyaman'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DHA
Adıyaman’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'daki kaza, gece saatlerinde Besni-Gölbaşı kara yolunun 5'inci kilometresinde Oyalı Köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Alaca yönetimindeki 02 HA 100 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Ahmet Ormankıran'ın kullandığı 02 DA 730 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Ahmet Ormankıran ile yanındaki eşi Fatoş Ormankıran yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı çift, çağırılan ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Adıyaman'a sevk edilen Fatoş Ormankıran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fatoş Ormankıran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, eşi Ahmet Ormankıran'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kazanın ardından diğer otomobil sürücüsü Hüseyin Alaca gözaltına alındı.

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Adıyaman'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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