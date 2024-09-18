Adıyaman’da feci kaza: Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü!

Feci kaza Adıyaman Kahta'da meydana geldi. Sabaha karşı Atatürk Baraj Gölü yolunda ilçe merkezine doğru giden 28 yaşındaki Sadık Ergen yönetimindeki otomobil, sürüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Ters dönen otomobil, sabah saatlerinde fark edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Sadık Ergen ile yanındaki arkadaşı 26 yaşındaki Hacı Yusuf İlgar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 arkadaşın cenazeleri yapılan inceleme sonrası otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.