Adıyaman’da film gibi olay: İşadamını kaçırıp fidye istediler!

Şırnaklı iş insanı Kamil Sunar, salı günü iş görüşmesi için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldi. Ancak gün içerisinde yakınları, Sunar'a ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verildi. İhbarla çalışma başlatan polis, Sunar'ın otomobilini Çetinkaya Barajı yakınında terk edilmiş halde buldu. Polisin çalışmaları sürerken, Sunar'ın yakınları fidye için arandı. Şüpheliler, Sunar'ın serbest bırakılması için 400 bin dolar istedi.