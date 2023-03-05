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Giriş Tarihi: 5.3.2023 08:46 Son Güncelleme: 5.3.2023 10:44

Adıyaman'da fırıncılar iş başı yaptı

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden en fazla etkilenen illerden olan Adıyaman'da çarşı esnafı dükkanlarını açmaya başladı. Bazı fırıncılar yeni açtı bazıları ise birkaç gün önceden açtı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Adıyaman’da fırıncılar iş başı yaptı

Adıyaman'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan da yeni yerleşim alanları için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bir diğer taraftan da çarşı esnafında dükkanları sağlam kalanlar iş yerlerini açmaya başladı.

Yıllardır Adıyaman'da fırıncılık yapan Müjdat Atıcı; "Depremden 1 hafta sonra temizliği yapıp iş yerimizi açtık. Çoğu esnafımız kapalı biz istiyoruz ki Adıyaman tekrardan ayağa kalksın. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Hepimiz bu memleketi birlikte ayağa kaldıracağız. Önemli olan birlik beraberlik olmak. Biz ekmek yaparak kebapçılarımızın da açılmasını sağladık. Bu şekilde elimizden geleni yapıyoruz. Buralar hepimizin çocukluğunun gençliğinin geçtiği sokaklar. Bu sokaklara bu memlekete biz sahip çıkacağız. Birlik olup hep beraber ayağa kaldıracağız. O yapmazsa ben yapmazsam kim bu çarşıyı eski haline getirecek. Diğer esnaf arkadaşlarıma da çağrım var. Gelip dükkanı sağlam olanlar açsın. Birlik olalım" dedi.

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Adıyaman'da fırıncılar iş başı yaptı
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