Adıyaman’da hırsızlık şüphelileri böyle yakalandı

ADIYAMAN'DA GÜVENLİK SAĞLANIYOR

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri, depremlerin ardından Adıyaman'da güvenliği sağlamak için görevlendirildi.

Kentte 10 motosiklet ve 20 personelle görev yapan Yunus timleri, birçok binanın yıkıldığı sokaklarda devriye görevi yürütürken şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak isterken şüpheliler kaçtı. Binaların enkazı arasında yapılan takiple 2 şüpheli yakalandı. O anlar dron ile kaydedildi hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler, sorguları için emniyete götürülürken, takip, polis dronunun kamerasıyla görüntülendi.