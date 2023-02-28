Adıyaman’da hırsızlık şüphelileri böyle yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 23 gün geçti. 44 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından binlerce vatandaş ise yaralandı. Yaşanan asrın felaketi binlerce evi enkaza çevirdi.
Enkaz bölgelerinde nöbet sürüyor. Hayalet kente dönen şehirler terk edilirken vatandaşlar için yeni yaşam alanları oluşturuldu. Geriye kalan enkazlarda asayişi elden bırakmayan ekiplerin nöbetleri gece gündüz devam ediyor.
ADIYAMAN'DA GÜVENLİK SAĞLANIYOR
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri, depremlerin ardından Adıyaman'da güvenliği sağlamak için görevlendirildi.
Kentte 10 motosiklet ve 20 personelle görev yapan Yunus timleri, birçok binanın yıkıldığı sokaklarda devriye görevi yürütürken şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak isterken şüpheliler kaçtı. Binaların enkazı arasında yapılan takiple 2 şüpheli yakalandı. O anlar dron ile kaydedildi hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler, sorguları için emniyete götürülürken, takip, polis dronunun kamerasıyla görüntülendi.