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Giriş Tarihi: 18.6.2023 16:55

Adıyaman'da iki grup arasında kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olayda 1 kişi darp edilerek yaralandı.

İHA
Adıyaman’da iki grup arasında kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Adıyaman merkez Türkiye Petrolleri Mahallesi yolu üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ YARALANDI

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda 1 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, kavga olayına karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da iki grup arasında kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
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