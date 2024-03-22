Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Ağaç (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan sürücü Serdar A. ile birlikte yolcu olarak bulunan Bedriye A. ile Remziye A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.