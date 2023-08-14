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Giriş Tarihi: 14.8.2023 10:54

Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İHA
Adıyaman’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Bahattin P. idaresindeki 34 GNV 964 plakalı otomobil sürücüsü ile karşı yönden gelen Turan B. idaresindeki 46 AEU 517 plakalı otomobille çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan sürücü Bahattin P. ile yolcu olarak bulunan Mehmet Y., Nurgül P., Merve P., Sena P. ve Berra P. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 6 kişi yaralandı
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