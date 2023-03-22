Adıyaman’da ilk teravih namazı kılındı

Asrın felaketinden etkilenen 11 il arasında bulunan Adıyaman'da yaraları sarma çalışmaları hızla devam ediyor. Ramazan Ayı'nın gelmesi ile ilde Adıyaman Müftülüğü tarafından çalışmalar yapıldı. Müftülük tarafından Adıyaman'ın 121 farklı noktasında teravih kılınma alanı oluşturuldu. Ayrıca kadın mescitleri de kuruldu. Çadır kentler ve konteyner kentlerin içinde depremzedelerin Ramazan Ayı boyunca namaz kılabilecekleri mescitler bulunuyor. Adıyaman merkezde 121 teravih namazı kılma noktalarından biri de Eğriçay Parkı içerisinde bulunan mescit. Yüzlerce depremzede Eğriçay Parkı'nda ilk teravih namazını kıldı. Ellerini dua için semaya açtı.

"600 KİŞİLİK BİR MESCİDİMİZ VAR"

Adıyaman İl Müftülüğü Mehmet Kırçalı Cami İmam Hatibi Ali Çelik, Eğriçay Parkı'nda SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eğriçay Parkı Mescidinde görevliyim. Burası yaklaşık 300 kişinin ibadet edebileceği bir mescid. Aynı zamanda burada kurduğumuz kadın mescidimiz de 300 kadının ibadet edeceği bir mescid. Ramazan ayı boyunca teravih namazlarımız hem kadın hem de erkek mescidimizde eda edilecektir. Ayrıca hergün öğle namazından sonra depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin ruhuna hatmi şerifler okutulacak. Tüm cemaatimizi bu şekilde yönlendirdik. Yoğun bir katılım var. Tabiki bu ramazan ayına buruk giriyoruz. Üzüntülüyüz. Geçen yıl aramızda olup da bu yıl olmayan kardeşlerimiz var. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tür felaketlerden korusun"

"121 FARKLI ALANDA TERAVİH KILINACAK"

Adıyaman İl Müftü Eğitim Şube Müdürü de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ramazan ayının tüm insanlığa, özellikle de depremde zarar gören afetzedelere hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet ayında insanların maneviyata ihtiyacı var. Adıyaman'da bu anlamda yaptığımız çalışmalarla 121 farklı alanda teravih namazının kılınmasına yönelik bir düzenleme yaptık. Kadın mescidleri de kurduk. Az hasarlı ve hasarsız camilerimizde de teravih namazları kılınacak. Teravih namazı kılınan alanlarda cuma namazları da kılınacak. Ramazan ayı Adıyaman'a da hayırlı gelecektir. Bayrama sağlıklı, sıhhatli şekilde ulaşmak dileği ile"