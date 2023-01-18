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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Adıyaman’da kaçırıldı Şanlıurfa’da bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Adıyaman’da kaçırıldı Şanlıurfa’da bulundu
Adıyaman'da yaşayan Suriye uyruklu ailenin kızları H.U. (4), önceki gün öğle saatlerinde evin önünde oyun oynarken kayboldu. Ailenin başvurusu üzerine, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, S.A.'nın (37) küçük kızın elinden tutarak bölgeden ayrıldığını ve otostop yaparak Şanlıurfa'ya gittiğini belirlerdi. Hemen harekete geçen Şanlıurfa polisi, Balıklıgöl'de S.A.'yı gözaltına aldı. Yaklaşık 10 saat sonra kurtarılan H.U.'yu bir restorana götüren polisler, yemek yedirdi. Gözaltına alınan S.A.'nın akli dengesinin yerinde olmadığı ve çocuğa zarar vermediği belirlendi.

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Adıyaman’da kaçırıldı Şanlıurfa’da bulundu
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