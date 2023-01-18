Adıyaman’da kaçırıldı Şanlıurfa’da bulundu

Adıyaman'da yaşayan Suriye uyruklu ailenin kızları H.U. (4), önceki gün öğle saatlerinde evin önünde oyun oynarken kayboldu. Ailenin başvurusu üzerine, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, S.A.'nın (37) küçük kızın elinden tutarak bölgeden ayrıldığını ve otostop yaparak Şanlıurfa'ya gittiğini belirlerdi. Hemen harekete geçen Şanlıurfa polisi, Balıklıgöl'de S.A.'yı gözaltına aldı. Yaklaşık 10 saat sonra kurtarılan H.U.'yu bir restorana götüren polisler, yemek yedirdi. Gözaltına alınan S.A.'nın akli dengesinin yerinde olmadığı ve çocuğa zarar vermediği belirlendi.