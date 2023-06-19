Adıyaman’da kahreden olay: 1 ölü 2 yaralı!

Kazada iki sürücü ile hafif ticari araçtaki Leyla Arseven yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Leyla Arseven, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı...