Adıyaman’da kahreden olay: Fatoş Ormankıran kurtarılamadı!

Kazada, Ahmet Ormankıran ile yanındaki eşi Fatoş Ormankıran yaralandı. Yaralı çift, çağırılan ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Adıyaman'a sevk edilen Fatoş Ormankıran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.