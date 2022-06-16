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Giriş Tarihi: 16.6.2022 00:08

Adıyaman'da kahreden olay! Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti

İHA
Adıyaman’da kahreden olay! Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti

Adıyaman'da 3 katlı evlerinin penceresinden dışarıyı izlediği esnada dengesini kaybederek aşağıya düşen 17 yaşındaki Fatma Miraç Narin hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Miraç Narin (17), 3 katlı evlerinin penceresinden dışarıyı izlediği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Ağır şekilde yaralanan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Fatma Miraç Narin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da kahreden olay! Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti
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