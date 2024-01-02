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Giriş Tarihi: 2.1.2024 10:23 Son Güncelleme: 2.1.2024 10:23

Adıyaman'da kanlı gece: Husumetlisini çalıştığı fırında öldürdü

Adıyaman'da Mehmet D., aralarında husumet bulunan Ramazan Karataş'ı (40) çalıştığı fırında bıçaklayarak öldürdü.

DHA
Adıyaman’da kanlı gece: Husumetlisini çalıştığı fırında öldürdü

Kanlı olay, gece geç saatlerde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Pide fırınında çalışan Ramazan Karataş ile yanına gelen husumetlisi Mehmet D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Mehmet D. yanındaki bıçakla Ramazan Karataş'ı yaraladı.

Kanlar içerisinde kalan Karataş'ı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Karataş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Karataş'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, olayın ardından kaçan Mehmet D. ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor...

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Adıyaman'da kanlı gece: Husumetlisini çalıştığı fırında öldürdü
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