Adıyaman’da kanlı gece: Husumetlisini çalıştığı fırında öldürdü

Kanlar içerisinde kalan Karataş'ı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Karataş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Karataş'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, olayın ardından kaçan Mehmet D. ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor...