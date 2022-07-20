Adıyaman’da katliam gibi kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Bilal Varol yönetimindeki kamyonet, Sugözü mesire alanı yakınlarında bilinmeyen nedenle önünde ilerleyen Mahmut Durna yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Taklalar atarak ters dönen otomobili görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen ekipler sürücüler ile araçlarda bulunan Ali Durna, Ali Tokluoğlu, Gamze Tokluoğlu, Çağatay Tokluoğlu, Mustafa Durna, Sultan Durna, İrem Durna, Mehmet Can Tokluoğlu, Yusuf Eymen Tokluoğlu ve Özer Durna'yı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İrem Durna (18) ve Sultan Durna (35) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Ali Durna ise hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman'a sevk edildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.