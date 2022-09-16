Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 16.9.2022 17:06 Son Güncelleme: 16.9.2022 17:22

Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman Kahta Sanayi Kavşağında meydana gelen olayda, Ömer Kaya yönetimindeki Toyota marka pikap, Kahta Sanayi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada, sürücü Ömer Kaya (26), ve araçta bulunan Sabri Karakaş (58), Sadık Ergen (21) ve Asiye Karakaş (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan sürüce Ömer Kaya, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor

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Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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