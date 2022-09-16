Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman Kahta Sanayi Kavşağında meydana gelen olayda, Ömer Kaya yönetimindeki Toyota marka pikap, Kahta Sanayi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada, sürücü Ömer Kaya (26), ve araçta bulunan Sabri Karakaş (58), Sadık Ergen (21) ve Asiye Karakaş (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan sürüce Ömer Kaya, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor