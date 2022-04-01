Adıyaman’da Kıraathaneye Silahlı Saldırı: 2 yaralı

Açılan ateş sonrası 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların olayı emniyete bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis intikal ederken, yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerde bulunurken, saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürerken, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.