Adıyaman’da koca dehşeti! Karısını boşanma davasından bir gün önce katletti!

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Canan Işık, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Canan Işık burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Canan Işık'ın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.