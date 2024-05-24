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Giriş Tarihi: 24.5.2024 13:28

Adıyaman'da korkunç kaza! Kamyonet, tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da, kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Adıyaman’da korkunç kaza! Kamyonet, tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen Mehmet Önay idaresindeki 63 ADH 630 plakalı tıra Halil Alkayış idaresindeki 59 AES 688 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmı tırın altına girdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Halil Alkayış ile kamyonette bulunan 3 yaşlarındaki Veysel Alkayış yaralandı. Yaralılar vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Halil Alkayış'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da korkunç kaza! Kamyonet, tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
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