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Giriş Tarihi: 19.8.2022 14:25 Son Güncelleme: 19.8.2022 14:27

Adıyaman'da Milli Eğitim'den okullara inceleme

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" Kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da Milli Eğitim’den okullara inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak fırsat eşitliğini sağlamak, öğretmenlerin meslekî gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek ve okulun fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimin niteliğini artırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığının himayelerinde "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" başlatıldı.

Adıyaman'da da proje kapsamında seçilen 136 temel eğitim okullarının altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek uygulama hayata geçiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, projenin verimli bir şekilde yürütülmesi için proje kapsamında seçilen Hürriyet İlkokulu ve Hasankendi İlkokullarını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyip okul idarecilerinden bilgi aldı.

Hedeflerinin eğitim ve öğretimde okullar arasındaki fırsat eşitliğini sağlamak olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ramazan Aşcı: "Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in öncülüğünde başlatılan projeyle İlimizde belirlediğimiz 136 okulumuzda eğitim altyapısını güçlendirme, eğitim ortamlarını zenginleştirme, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik gelişim destek programlarını uygulamaya koyduk. Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi ile seçtiğimiz okullarımızda bir taraftan okul öncesi eğitime erişimi artırmayı diğer taraftan da eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için okullar arası imkân farklılıklarını azaltmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 110 yeni anasınıfı açtık ve 35 yeni anaokulu yapımı için çalışmalara başladık. Ayrıca 44 okulumuza spor malzeme seti, 32 okulumuza öğretmenler odası donatımı, 8 okulumuza müzik odası takımı, 105 okulumuza anasınıfı takımı, 84 okula geri dönüşüm atık kutusu, 80 okulumuza kamera ve güvenlik alarm sistemi alımı, bakım ve onarımı, 76 okulumuza ses sistemi bakım, alım ve onarımı, 21 okulumuza okul sıra onarımı, 105 destek eğitim odası, 102 okulumuza ecza dolabı dağıtımı için çalışmalarımız devam ediyor.
Diğer taraftan, 7 bin ilkokuldaki tüm yönetici ve öğretmenlere yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri hazırlandı. Yönetici ve öğretmenlere proje farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek amacıyla eğitimler başlatıldı. Bu kapsamında 168 idareci, 1326 öğretmen ve 26085 öğrencimiz için ilk yardım eğitimi kursu, madde bağımlılığı eğitimi semineri, drama teknikleri semineri, eğitimde teknoloji kullanımı kursu, çevre bilinci, iklim değişikliği, sıfır atık öğrenci eğitimleri, yönetici geliştirme programı seminerleri gibi eğitimler verilmektedir. Öğrenciler için sosyal etkinlik çalışmaları kapsamında bu okullarımızda okuyan ve daha önce hiç sinemaya gitmemiş 5 Bin öğrencimiz için de sinema etkinliği düzenlenerek öğrencilerimizin sinemayla buluşmaları sağlanmıştır. İnşallah projeyi aralık ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Adıyaman'da Milli Eğitim'den okullara inceleme
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