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Giriş Tarihi: 22.3.2022 17:11 Son Güncelleme: 22.3.2022 18:22

Adıyaman’da “Narkotik Bilgilendirme Faaliyetleri”

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da “Narkotik Bilgilendirme Faaliyetleri”

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi kapsamında anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın arttırılmasına yönelik bilgi verildi.

Uyuşturucu konusunda aileleri bilinçlendirmek adına yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar; "İl Emniyet müdürlüğümüze bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın arttırılmasına yönelik bilgi verildi ve "Uyuma" projesi tanıtılmıştır.

Proje kapsamında; 2022 yılı içerisinde İl merkezi, Besni ve Kahta ilçelerimizde bulunan kamu kurumları, okullar ve kurs merkezlerinde gerçekleştirilen 93 faaliyet ile toplam 3 bin 210 vatandaşımıza ulaşılmıştır. Uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirme ve önleme faaliyetlerimiz devam edecektir." dedi.

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Adıyaman’da “Narkotik Bilgilendirme Faaliyetleri”
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