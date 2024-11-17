Adıyaman’da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 ölü

Şambayat Beldesi yakınlarında Halil A. idaresindeki hafif ticari araç ile Mustafa Yılmaz idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarpıp durdu. Seyir halindeki sürücülerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin yardımıyla sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan şahıslara ulaştı. Araçta bulunan şahıslar dışarıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale neticesinde otomobilde bulunan sürücü Mustafa Yılmaz, Gazel Yılmaz ve araçta yolcu olan ve henüz kimliği belirlenmeyen şahısın öldüğünü tespit etti. Kazada hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası yolda trafik bir süreliğine dururken, jandarmanın aldığı tedbir sonucu araçlar kontrollü bir şekilde yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.