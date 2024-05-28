Adıyaman’da otomobil ile TIR çarpıştı! 2 ölü, 3 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Seyfi Can Önal ile yanında bulunan Faruk Önal, Nisa Önal, Abide Önal ile Gürcistan uyruklu Nino Bıbınıdze yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık, ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılardan Faruk Önal ve Nino Bıbınıdze'nin hayatını kaybettiği belirlendi.