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Giriş Tarihi: 5.9.2024 14:21 Son Güncelleme: 5.9.2024 14:26

Adıyaman’da otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kalp krizi geçiren otomobil sürücüsü kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman'da öğle vakti Kahta ilçesine bağlı Ortanca Köyü yakınlarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kahta Devlet Hastanesi personeli Kadir Çoban (45) yönetimindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Meyana gelen kazada sürücü Kadir Çoban ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Aracından sıkışan sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan sürücü Kadir Çoban, kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Adıyaman’da otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti
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