Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da patpat kazası: 1 ölü 10 yaralı
Giriş Tarihi: 17.7.2022 17:01 Son Güncelleme: 17.7.2022 18:14

Adıyaman’da patpat kazası: 1 ölü 10 yaralı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da patpat kazası: 1 ölü 10 yaralı

Adıyaman'ın Tut ilçesi Salah Mahallesi Buzlar mevkide meydana gelen olayda Tut ilçesinden Havutlu köyüne gitmekte olan patpat aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak devrildi. Yol güzergahında tarlasında çalışmakta olan vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, durumu ağır olan Ali Murtaza Yücel ambulansla Tut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Havutlu Köyünde Köy Korucusu olduğu öğrenilen Ali Murtaza Yücel(32) 'in hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer vatandaşlar ambulanslarla Tut Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Burada durumu ağır olduğu tespit edilen 4 yaralı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 15 Temmuz içlerine oturdu: Kılıçdaroğlu sustu yandaş medyası görmedi
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2022 TEMMUZ I Zamlı Temmuz emekli maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?
İngiliz başbakan adayının skandal vaadine Dışişleri'nden yanıt: Türkiye sınır muhafızınız değil
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? 2022 temmuz memur maaş farkları ne zaman ödenecek?
Son dakika: Eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey’den FETÖ’ye dair dikkat çeken açıklamalar: 15 Temmuz ile 11 Eylül aynı
SABAH o hainin ifadesine ulaştı! 15 Temmuz destanına ağır küfürler etmişti: Emniyette böyle kıvırdı
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 16 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama Milli Piyango Online sayfasında!
‘Başörtülü hanım kızımız’
YKS sonuçları erken açıklanır mı? '2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu ÖSYM AİS sorgulama sayfası
TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ başvuru şartları ve tarihleri belli oldu: 24 il için ucuz konut fırsatı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman’da patpat kazası: 1 ölü 10 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA