Adıyaman’da patpat kazası: 1 ölü 10 yaralı

Adıyaman'ın Tut ilçesi Salah Mahallesi Buzlar mevkide meydana gelen olayda Tut ilçesinden Havutlu köyüne gitmekte olan patpat aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak devrildi. Yol güzergahında tarlasında çalışmakta olan vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, durumu ağır olan Ali Murtaza Yücel ambulansla Tut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Havutlu Köyünde Köy Korucusu olduğu öğrenilen Ali Murtaza Yücel(32) 'in hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer vatandaşlar ambulanslarla Tut Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Burada durumu ağır olduğu tespit edilen 4 yaralı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.