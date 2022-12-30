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Giriş Tarihi: 30.12.2022 18:19 Son Güncelleme: 30.12.2022 18:37

Adıyaman’da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman İli kırsalında yapılan aramalarda Bölücü Terör Örgütü mensuplarına ait kayalık alan içerisinde toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman İli kırsalında Adıyaman İlinde faaliyet gösteren BTÖ mensupları tarafından 2019-2020 yıllarında kullanıldığı değerlendirilen kayalık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette, bir kısım erzak ve lojistik malzemeler ele geçirildi.

Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi | Video

Ele geçirilen malzemeler üzerinde Olay Yeri İnceleme Timi tarafından gerekli çalışmalar yapıldı. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, delil niteliği taşımayan tüm malzemeler Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile olay yerinde imha edildi.

Konuyla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman’da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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