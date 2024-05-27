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Giriş Tarihi: 27.5.2024 20:14 Son Güncelleme: 27.5.2024 21:16

Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

İLKER ŞAHİN
Adıyaman’da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, Adıyaman-Kahramanmaraş karayolu Çatalağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mehmet Emin D idaresindeki TIR ile karşı yönden gelen Seyfi Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Faruk Önal, Nino Bıbınıdze ve Adibe Önal otomobilin içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan Seyfi Can Önal ve Nisa Önal ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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