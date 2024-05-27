Adıyaman’da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, Adıyaman-Kahramanmaraş karayolu Çatalağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mehmet Emin D idaresindeki TIR ile karşı yönden gelen Seyfi Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Faruk Önal, Nino Bıbınıdze ve Adibe Önal otomobilin içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan Seyfi Can Önal ve Nisa Önal ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.