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Giriş Tarihi: 2.3.2024 16:46 Son Güncelleme: 2.3.2024 16:59

Adıyaman’da traktör devrildi: 1 ölü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
İLKER ŞAHİN
Adıyaman’da traktör devrildi: 1 ölü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden Besni ilçesi Kuzevler köyünde bulunan tarlasını traktör ile süren Mustafa Han (38), dönüş yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör altında kalan sürücü Mustafa Han'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman’da traktör devrildi: 1 ölü
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