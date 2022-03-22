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Giriş Tarihi: 22.3.2022 13:50 Son Güncelleme: 22.3.2022 15:43

Adıyaman'da uyuşturucudan 42 şüpheliye işlem

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da uyuşturucudan 42 şüpheliye işlem

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından bir hafta içinde yapılan 33 farklı uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheliye hakkında yasal işlem yapıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze bağlı narkotik ekiplerince ilimiz genelinde 14-21 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan 33 farklı uyuşturucu operasyonunda, 42 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Operasyonlarda; 284,61 gr metamfetamin, 66,03 gr eroin, 7,96 gr sentetik kannabinoid, 3,46 gr esrar ve 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" şeklinde ifade edildi.

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Adıyaman'da uyuşturucudan 42 şüpheliye işlem
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