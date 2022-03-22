Adıyaman’da uyuşturucudan 42 şüpheliye işlem

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze bağlı narkotik ekiplerince ilimiz genelinde 14-21 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan 33 farklı uyuşturucu operasyonunda, 42 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Operasyonlarda; 284,61 gr metamfetamin, 66,03 gr eroin, 7,96 gr sentetik kannabinoid, 3,46 gr esrar ve 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" şeklinde ifade edildi.