Adıyaman’da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada; Erkan Demir, Hanife Demir ve Zümre Demir yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.