Adıyaman’daki dehşetten ‘Param gitti’ korkusu çıktı

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'i şehit eden polis memuru Süleyman Uğur Şahin'in ifadesine SABAH ulaştı.Yatırımda 300 bin lira para kullanan polis memuru Süleyman Uğur Şahin'in parasını 2 milyona çıkardıktan sonra banka hesabına transfer ettiği, mobil uygulamadan parasını göremeyince dolandırıldığını düşünerek önce adliyeye daha sonra da polis merkezine gittiği belirlendi. Katil zanlısı polis ifadesinde, "Bankamatiğe gittim, bankamatik arızalıydı. Paranın bir çete tarafından dolandırıldığını düşündüm. Adliyeye gittim, Cumhuriyet Savcısı çok iyi davranıp ifadeni alalım dedi. Hesabımdaki paranın korunmasını istiyordum. Daha sonra polis merkezine gittim. Başkomiser Kamuran Üçgül bana çok babacan davrandı. Babacan davranışında dolayı şüphelendim. Telefonuma virüs girmişti. Daha sonra tuvalete gidip tabancamın namlusuna mermileri sürdüm. Yanına gittim birden fazla kez ateş ettim" dedi.Vahşetin ardından yapılan incelemelerde katil polisin hesabında 2 milyona yakın para olduğu, parayı da yatırımdan kazandığı tespit edildi.