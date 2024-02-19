Adıyaman’daki feci kazada 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

Kazayı gören vatandaşlarını durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 yıllık polis memuru olan Furkan Erkuş olay yerinde hayatını kaybederken yine Çevik Kuvvet Müdürlüğü kadrosunda komiser olarak görevli Güven K. yaralandı. Yaralı komiser olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç içerisinde hayatını kaybeden polis memuru Furkan Erkuş'un cansız bedeni cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.