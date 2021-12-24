Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'daki kazada 5 kişi yaralanmıştı: Fidan Hümeyra bebekten acı haber!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:35

Adıyaman'daki kazada 5 kişi yaralanmıştı: Fidan Hümeyra bebekten acı haber!

DHA
Adıyaman’daki kazada 5 kişi yaralanmıştı: Fidan Hümeyra bebekten acı haber!

Adıyaman'da dün hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 1 yaşındaki Fidan Hümeyra Bilir, hayatını kaybetti... Hastanede tedavileri süren Fidan Hümeyra bebeğin ikizi ile annesi, nenesi ve babaannesinin durumunun iyi olduğu öğrenildi...

Kazada, dün Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kadir Bilir (33) yönetimindeki 02 AS 640 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Bilir'in annesi Fatma (67) ile babası Ali (66), eşi Esma (31) ve 1 yaşındaki ikiz çocukları Muhammed Yusuf ve Fidan Hümeyra Bilir yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fidan Hümeyra Bilir, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Fidan Hümeyra bebeğin cenazesi otopsi için morga konulurken, tedavisi süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Adıyaman'daki kazada 5 kişi yaralanmıştı: Fidan Hümeyra bebekten acı haber!
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