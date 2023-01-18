Adıyaman’dan kaçırılan küçük kız Şanlıurfa’da bulundu

Adıyaman'da önceki gün gündüz saatlerinde sokakta oynarken kaçırılan Suriye uyruklu 4 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da sağ salim bulundu.

Adıyaman polisi, Barbaros Hayrettin Mahallesi'ndeki kaçırılma olayının ardından güvenlik kameralarını inceledi. Küçük kızın Hale U. bulunması için seferber olan ekipler yaptıkları çalışmada küçük kızın kendisini kaçıran şahısla Şanlıurfa'ya gittiğini belirledi.

Şanlıurfa emniyetine bilgi veren Adıyaman polisi, Şanlıurfa'ya geldi. Ekiplerin müşterek çalışmasında kız çocuğu ve onu kaçıran S.A, kent merkezinde Balıklıgöl Platosu yakınlarında bulundu. S.A'nın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilirken, küçük kıza zarar vermediği belirtildi.