Adıyaman’ın asayişi böyle sağlanıyor

Adıyaman'da depremin ardından aslında tüm personeliyle bir depremzede konumunda olan İl Emniyet müdürlüğü ekipleri deprem anından itibaren gerekli tedbirleri hızla aldı.
Bunun yanında Asayiş Daire Başkanlığı Adıyaman ilinde meydana gelen veya gelebilecek hırsızlık ve yağma suçlarının önlenmesi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla merkezden görevlendirmelerin yanı sıra ülke genelinde görevlendirilen personelle birlikte çalışmalara başlanıldı.
Ayrıca Havacılık Daire Başkanlığına bağlı insansız hava araçları (İHA) ile şehirde şüpheli olarak tespit edilen araçların takibi yapılıp ekipler marifetiyle gerekli kontroller yapılıyor.
İHA TESPİT ETTİ 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bunun yanı sıra yine Asayiş Daire Başkanlığınca merkezde oluşturulan özel ekip marifetiyle şehre giren şüpheli şahıslar ve araçların tespit edilerek gerekli işlemlerin ve kontrollerin yapılması için merkezde ortak çalışmaları yapılıyor.
Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İHA bir kamyonetin şüpheli hal ve hareketlerini görünce hemen aşağıdaki ekiplere bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi gözaltına aldı.
ADYAMAN'A DIŞARDAN GELİP ÇADIR KURAN YOK
Adıyaman Asayişiyle sosyal medya ve vatandaşların kendi aralarında konuştuğu 'dışardan Roman vatandaşlar ya da yabancı insanlar gelip çadır kurdu, evimizi yağmalayacak' iddialarının da doğru olmadığı öğrenildi.