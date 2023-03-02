Adıyaman’ın asayişi böyle sağlanıyor

İHA TESPİT ETTİ 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun yanı sıra yine Asayiş Daire Başkanlığınca merkezde oluşturulan özel ekip marifetiyle şehre giren şüpheli şahıslar ve araçların tespit edilerek gerekli işlemlerin ve kontrollerin yapılması için merkezde ortak çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İHA bir kamyonetin şüpheli hal ve hareketlerini görünce hemen aşağıdaki ekiplere bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi gözaltına aldı.