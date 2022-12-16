Adıyamanlı asker kazada hayatını kaybetti

Jandarma Astsubay Çavuş Daşkol'un naaşı, ilçede düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'a uğurlandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde görevden çıktıktan sonra memleketi Adıyaman'a gitmek için yola çıkan Jandarma Astsubay Çavuş Emrah Daşkol (26), otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Meydana gelen feci kaza sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Emrah Daşkol ağır yaralandı. Daşkol, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Daşkol'un naaşı, Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketine uğurlandı. İlçe Jandarma Komutanlığı' ndaki törene Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Doğan Şar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, İslahiye 106. Topçu Alay Komutanı Albay Sedat Mercan, Daşkol'un annesi Zeliha, babası Mahmut ile aile yakınları ve protokol üyeleri katıldı.

Yaklaşık 2 yıldır görev yapan ve kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Emrah Daşkol'un bekar olduğu öğrenildi.

Jandarma Astsubay Çavuş Emrah Daşkol'un cenazesi Adıyaman merkez Vartana köyünde öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.