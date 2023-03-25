Adıyamanlı çocukların eğitimi bu kampta devam edecek

Proje kapsamında, Üsküdar Belediyesine ait, Kırgızistan'dan getirtilen 200 çadır, kampta gönüllü olarak görev alacak öğretmenlere tahsis edilmek üzere kuruldu. Azerbaycan'dan gelen 70 çadır ise öğrenciler için derslik, kütüphane, yemekhane, teknoloji alanı ve çok amaçlı salon olarak tahsis edildi.