Adıyamanlı çocukların eğitimi bu kampta devam edecek

Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremlerin ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılacak öğrencilerin depremin yıkıcı izlerinden uzakta hazırlık yapmalarını sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamında, Üsküdar Belediyesine ait, Kırgızistan'dan getirtilen 200 çadır, kampta gönüllü olarak görev alacak öğretmenlere tahsis edilmek üzere kuruldu. Azerbaycan'dan gelen 70 çadır ise öğrenciler için derslik, kütüphane, yemekhane, teknoloji alanı ve çok amaçlı salon olarak tahsis edildi.