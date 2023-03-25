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Giriş Tarihi: 25.3.2023 08:45 Son Güncelleme: 25.3.2023 09:36

Adıyamanlı çocukların eğitimi bu kampta devam edecek

Kahramanmaraş merkezli Asrın felaketi depremlerden etkilenen Adıyaman'da okula giden çocukların bir an önce eğitimlerine kavuşması için tam anlamıyla bir mücadele veriliyor. Adıyaman'ın Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Beşpınar mesire alanına Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı kuruldu. Yaklaşık 270 adet çadırın bulunduğu kampta özellikle LGS ve YKS hazırlık öğrencilerin yıkılan şehirden uzakta doğa ile iç içe bir eğitim görmeleri amaçlanıyor. 27 Mart günü öğrencilerini ağırlayacak olan kampta hazırlıklar son aşamaya geldi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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Adıyamanlı çocukların eğitimi bu kampta devam edecek

Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremlerin ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılacak öğrencilerin depremin yıkıcı izlerinden uzakta hazırlık yapmalarını sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Üsküdar Belediyesine ait, Kırgızistan'dan getirtilen 200 çadır, kampta gönüllü olarak görev alacak öğretmenlere tahsis edilmek üzere kuruldu. Azerbaycan'dan gelen 70 çadır ise öğrenciler için derslik, kütüphane, yemekhane, teknoloji alanı ve çok amaçlı salon olarak tahsis edildi.

DOĞA İLE İÇ İÇE EĞİTİM KAMPI

Kurulum çalışmalarında sona gelinen kamp, 27 Mart'ta şehrin farklı yerlerinden taşımalı eğitimle getirilecek öğrencilere kapılarını açacak.

Çevresi çam ormanıyla kaplı, ortasından Atatürk Barajı'na bağlanan Ziyaret Çayı'nın aktığı kamp alanı, doğal güzelliklerinin yanı sıra oba görünümüyle de dikkati çekiyor. Her biri ayrı bir sınıf gibi olan çadırlar askerler tarafından özenle kurulup temizleniyor.

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Adıyamanlı çocukların eğitimi bu kampta devam edecek
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