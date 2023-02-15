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Giriş Tarihi: 15.2.2023 00:56 Son Güncelleme: 15.2.2023 00:58

Adıyamanlı Fatma Teyze tüm Türkiye'yi sevince boğdu

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyamanlı Fatma Teyze tüm Türkiye’yi sevince boğdu

Sağ olarak çıkarılan Güngör, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkazın başından bir an olsun ayrılmayan Fatma Teyzenin oğlu Zekeriya Güngör, umudunu hiç kaybetmediğini belirtti.

Zekeriya Güngör şunları söyledi:

"ÜMİDİMİ HİÇ YİTİRMEDİM"

Ben Antalya Serik'te yaşıyorum. Deprem meydana geldiği andan itibaren öncelikle annemi aradım ulaşamadım hemen Adıyaman'daki diğer akrabalarıma ulaşmaya çalıştım. Onlardan edindiğim bilgiye göre çok şiddetli bir depremin yaşandığını öğrendim. Arabama atlayıp hemen Adıyaman'a geldim. Depremin 2.gününden itibaren enkazın altından annemin çıkarılması için büyük bir umutla bekleyişe başladık. Yaş itibariyle belki de bu saate kadar hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülebilirdi ancak ben hiç ümidimi yitirmedim ve nihayetinde bu gece depremden 212 saat sonra anneme sağ bir şekilde kavuşmanın mutluluğunu yaşadık. İnanıyorum ki benimle tüm Türkiye bu mutluluğu bizlerle birlikte yaşadı. Allah'a şükürler olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin. Enkaz başında ilk günden bu saate kadar arama çalışmalarını sürdüren ekiplere ve özellikle bu gece annemi bizlere sağ salim bir şekilde kavuşturan Gölcük Tersanesi ekiplerine teşekkür ederim. İnşallah annem hastanedeki tedavisini tamamlayıp en kısa sürede aramıza dönecektir

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Adıyamanlı Fatma Teyze tüm Türkiye'yi sevince boğdu
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