Adıyamanlı Yazar Çelik, SMA hastası için imza günü yaptı



Kitap imzalatarak Nilay bebeğe destek sunan Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı ise yaptığı açıklamasında, Yazar Fahrettin Çelik'e örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, vatandaşların Nilay bebeğe yardım etme çağrısında bulundu.