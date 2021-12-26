Haberler Yaşam Haberleri Adıyamanlı Yazar Çelik, SMA hastası için imza günü yaptı
Giriş Tarihi: 26.12.2021 23:26

Adıyamanlı Yazar Çelik, SMA hastası için imza günü yaptı

Adıyamanlı Yazar Çelik, SMA hastası için imza günü yaptı

Adıyamanlı Gazeteci Yazar Fahrettin Çelik, SMA tip 1 hastası olan Nilay Çalış'a destek amacıyla imza günü düzenledi.

SMA hastası olan Nilay Çalış'a destek olmak amacıyla, Adıyaman 8. Gıda-Yöresel Ürünler ve Yılbaşı Fuarı'nda, Suskun Dilim isimli şiir kitabını imzalayan Yazar Çelik, kitabın bütün gelirinin Nilay bebeğin tedavisi için bağışlanacağını söyledi.


Çelik açıklamasında, "Yanı başımızda minik bir yavrumuz acılar içerisinde iken bizlerin duyarsız kalması söz konusu olamaz. İnsan olmamız yardımlaşmayı gerektirir. Lütfen bu bebeğimiz için durumu uygun olan kardeşlerimiz yardım elini uzatsınlar" şeklinde konuştu.


Kitap imzalatarak Nilay bebeğe destek sunan Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı ise yaptığı açıklamasında, Yazar Fahrettin Çelik'e örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, vatandaşların Nilay bebeğe yardım etme çağrısında bulundu.

Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyamanlı Yazar Çelik, SMA hastası için imza günü yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA