Adıyamanlı Yazar Çelik, SMA hastası için imza günü yaptı

SMA hastası olan Nilay Çalış'a destek olmak amacıyla, Adıyaman 8. Gıda-Yöresel Ürünler ve Yılbaşı Fuarı'nda, Suskun Dilim isimli şiir kitabını imzalayan Yazar Çelik, kitabın bütün gelirinin Nilay bebeğin tedavisi için bağışlanacağını söyledi.
Çelik açıklamasında, "Yanı başımızda minik bir yavrumuz acılar içerisinde iken bizlerin duyarsız kalması söz konusu olamaz. İnsan olmamız yardımlaşmayı gerektirir. Lütfen bu bebeğimiz için durumu uygun olan kardeşlerimiz yardım elini uzatsınlar" şeklinde konuştu.
Kitap imzalatarak Nilay bebeğe destek sunan Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı ise yaptığı açıklamasında, Yazar Fahrettin Çelik'e örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, vatandaşların Nilay bebeğe yardım etme çağrısında bulundu.